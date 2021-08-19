События в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США

События в Афганистане, последовавшие за выводом иностранного военного контингента из этой страны, не изменили планов визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в частности, посещения столицы Вашингтона и штата Калифорния, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.