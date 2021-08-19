Шевченко обратился к игрокам сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который покинул команду 1 августа, обратился к своим экс-подопечным, сообщает УНИАН.

После того, как сборная Украины получила нового тренера, Шевченко опубликовал пост в Instagram.

"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли. Искренне благодарю вас за поддержку" , - написал Шевченко.