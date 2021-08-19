В каких случаях предприниматели освобождаются от уплаты единого налога

Специалисты Главного управления ГНС в Сумской области информируют о случаях, когда предприниматели - плательщики единого налога первой и второй групп, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога, сообщает ЮрЛига.

Предприниматели освобождаются от уплаты единого налога:

в течение одного календарного месяца в год на время отпуска;

на период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудоспособности, если она длится 30 и больше календарных дней.

Налоговики рекомендуют: с целью избежания нарушения срока уплаты авансовых платежей целесообразно подавать заявление относительно периода ежегодного отпуска до начала отпуска, а заявление о сроке потери трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности подавать сразу после окончания больничного.

Если длительность отпуска меньше одного календарного месяца, то освобождение от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца не предусмотрено.

Предприниматели - плательщики единого налога 1 и 2 групп могут воспользоваться нормой об освобождении от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска при условии, если они работают самостоятельно и не используют труд наемных лиц.

При этом налоговики обратили внимание: плательщики единого налога третьей группы и первой и второй групп, использующие наемных работников, на период отпуска не освобождены от уплаты единого налога.