В Microsoft отказались от браузера Internet Explorer

Облачный сервис Microsoft 365 прекратил поддержку браузера Internet Explorer с 17 августа. Об этом сообщается на сайте корпорации, сообщает Лента.Ру.

Начиная с этого момента, устаревший браузер будет недоступен в сервисе Microsoft 365. Пользователям предложат использовать другую программу для работы в интернете. Для уведомления потребителей в приложениях облачного сервиса появятся баннеры, призывающие прекратить использование Internet Explorer.

Отказ от популярной программы объясняют тем, что IE не является актуальным браузером и что он несовместим для работы с новыми цифровыми продуктами компании.

"Microsoft рекомендует перейти на Microsoft Edge и OneDrive Sync для лучшего взаимодействия" , — говорится в сообщении.

Специалисты компании советуют пользователям перейти на новый фирменный браузер Edge или любую совместимую программу, разработанную для Windows.

Поддержка Internet Explorer во всех версиях операционной системы Windows будет прекращена 15 июня 2022 года.

В июле стало известно, что Microsoft усложнила процесс смены Edge на браузеры сторонних разработчиков в Windows 11. При каждой попытке изменить Edge на другую программу ОС будет просить пользователя не спешить с решением. Появится также сообщение: «Microsoft Edge — быстрый, безопасный и созданный специально для Windows 11 браузер».