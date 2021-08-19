Газ, металлургия и табачка: кто платит больше всех в казну

В Украине в 2020-м больше всего налогов заплатили три отрасли: нефте- и газодобывающая, металлургия и табачная. Среди полностью частных компаний лидерскую позицию занял "Метинвест", а среди всех форм собственности – "Укрнафта", которая за счет "Нафтогаза" компенсировала свой налоговый долг, сообщает Обозреватель.

О том, кто и сколько налогов платит в Украине и почему внутренние инвестиции – главный ресурс, далее в материале.

Кто и сколько заплатил

Рейтинг крупнейших налогоплательщиков ежегодно публикует Государственная фискальная служба, журнал "Рейтинг", исследовательские организации. Если результаты их данных объединить, получится следующая картина:

"Укрнафта" – 45,8 млрд грн уплачено в 2020-м;

– 45,8 млрд грн уплачено в 2020-м; "Укргаздобыча" – 28,4 млрд грн

– 28,4 млрд грн "Метинвест" – 22,1 млрд грн;

– 22,1 млрд грн; "Нафтогаз" – 18,8 млрд грн;

– 18,8 млрд грн; "Филлип Моррис Украина" – 18,3 млрд грн;

– 18,3 млрд грн; "Прилуки" – 16,5 млрд грн;

– 16,5 млрд грн; "Джей Ти Интернешнл Украина" – 14,3 млрд грн;

– 14,3 млрд грн; " Укрзалізниця" – 13,5 млрд грн;

– 13,5 млрд грн; "Оператор ГТС Украины" – 11,8 млрд грн;

– 11,8 млрд грн; "Укртатнафта" – 11,5 млрд грн.

Отметим, "Укрнафта", которая занимается сжиженным газом, нефте- и газопереработкой, в 2020-м заплатила 45,8 млрд грн. Компания на 50% принадлежит государству (через "Нафтогаз"). Именно этот факт и позволил ей стать крупнейшим налогоплательщиком. В прошлом году "Нафтогаз" получил компенсацию от государства за то, что цены на голубое топливо для простых украинцев не повышали. После НАК перевел "Укрнафте" около 30 млрд грн для уплаты налогового долга перед государством. "Укргаздобыча" – еще одна компания НАКа, которая занимается добычей газа. Она заняла второе место в списке налогоплательщиков и перевела в бюджет 28,4 млрд грн.

Третье место заняла группа компаний "Метинвест" – 22,1 млрд грн налогов и сборов. А с учетом, что "Укрнафту" и "Укргаздобычу" также можно объединить в группу "Нафтогаз", предприятия "Метинвеста" среди всех частных компаний занимают лидерскую позицию. На предприятиях "Метинвеста" работают 80 тыс. сотрудников. Куда меньше рабочих мест создают табачная отрасль. При этом высокие отчисления в бюджет – следствие многократного повышения акцизов на сигареты.

Почему за внутренними инвестициями будущее

В Украине иностранные инвестиции от иностранцев в 2020-м составили всего 0,4%, говорится в данных Госстата. При этом сами украинские предприятие на модернизацию, создание рабочих мест, новое оборудование, системы безопасности, улучшение экологических стандартов и т.д. инвестировали 66,5% от общего объема.

Даже проект "Большая стройка", который обошелся госбюджету в 160 млрд грн в 2020-м, не сравнится с той суммой, которую инвестировал частный бизнес. Так, в капитальных инвестициях государственные средства заняли всего 10,4%.

Среди всех сфер традиционно больше всего инвестиций в промышленность. Для примера, только группа "Метинвест" за время своей работы инвестировала 10 млрд долларов в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов.

Во всем мире крупные корпорации инвестируют в образования, экологические проекты, науку, кроме того, выполняет свою главную задачу – зарабатывает деньги и развивает экономику страны. По такому же пути идет и украинский бизнес. К примеру, "Метинвест" основал первый частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе. Это полноценное высшее учебное заведение, которое будет воспитывать кадры, которые в будущем помогут развиваться металлургической отрасли.