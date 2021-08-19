Нардеп "Слуги народа" и глава Днепра почтили память мэра Кривого Рога

Сегодня, 19 августа, попрощались с мэром Кривого Рога нардеп "Слуги народа" Юрий Корявченков и мэр Днепра Борис Филатов.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Корявченков рассказал журналистам, что он общался с Павловым, когда тот стал мэром:

"Было очень много проблем в городе. Обращались люди и я обращался к Константину Юрьевичу, как народный депутат к мэру".