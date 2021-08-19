Группа Gо_A выиграла престижный конкурс сразу в двух номинациях

Украинская группа Gо_A, которая выступила на Евровидении 2021, выиграла конкурс под названием Vision Music Awards сразу в двух номинациях. Они получили премию за "Лучшую сценическую постановку" и "Лучшее использование реквизита", сообщает Обозреватель.

Радостным событием коллектив поделился на странице в Instagram. Знаменитости также поблагодарили команду, которая работала над постановкой их номера.

"Евровидение не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита"! Мы очень благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера!" – написала украинская группа.

Пост коллектива в Instagram. Источник: Скриншот

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.