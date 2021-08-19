С Украиной в Крым вернется полноценная жизнь - Зеленский

Вопрос о признании Крымскотатарской национально-территориальной автономии должен рассматриваться и нарабатываться в рамках инициативы "Крымская платформа". Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, которое было записано на острове Змеиный во время рабочей поездки Главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Владимир Зеленский отметил, что этот вопрос поднимается не первый год, и уже есть определенные наработки. Однако, по его словам, подготовленные проекты не были согласованы ни с Офисом Президента, ни с крымскотатарским сообществом.

"Это очень важный шаг, которым должна заниматься Крымская платформа: изучить именно это законодательство и предложить Президенту Украины уже согласованный с коренным населением Крыма законопроект", - сказал глава государства.

Президент также рассказал о работе над освобождением более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму и среди которых больше всего крымских татар. Он отметил, что благодаря работе украинского омбудсмена сформированы списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, однако для продвижения в этом вопросе необходимы переговоры непосредственно с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский отметил, что Россия связывает вопрос политзаключенных из Крыма с оккупацией полуострова, которой она не признает.

"Для них они не политзаключенные... Мы можем говорить об обмене, и мы говорим, и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят, которые находятся в Крыму или на территории России", - сказал он.

"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с Президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу", - подчеркнул Глава государства и добавил, что во время всех своих встреч с мировыми лидерами всегда ставит вопрос заключенных крымчан.

"Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", - заявил Владимир Зеленский.

Глава государства выразил мнение, что вернуть под контроль украинской власти территорию Крыма пока сложнее, чем "завоевать мозги" жителей полуострова.

"Ситуация с возвращением ментальным я не думаю, что очень сложная. Потому что мне кажется, что они сейчас понимают, что произошло и что было. Что было три миллиона украинцев, которые приезжали каждое лето. А сейчас крымчане увидели, что будет без Украины. Вот сейчас Крым без Украины. Люди всегда хотят перемен, видят что-то хорошее в будущем.