Настя Каменских впечатлила ярким образом (фото)

Настя Каменских впечатлила ярким образом (фото)
Фото: Настя Каменских

Настя Каменских ностальгирует по отдыху с близкими и родными в Хорватии. Певица собрала все яркие моменты в одном видео и растрогала поклонников. Теперь же артистка вернулась к насыщенному рабочему графику, сообщает РБК-Украина.

Так, Настя поделилась в Instagram свежей порцией эффектных фото и впечатлила ярким смелым образом.

Настя позирует перед камерой в оригинальном образе. На ней – боди с экстремальным декольте, она надела на верх длинную струящуюся юбку лососевого оттенка, а в качестве броского аксессуара предпочла колье в виде … крокодильчика, усыпанного камнями.

Настя сделала высокую гладкую прическу с аккуратным высоким пучком. Макияж создан с акцентом на глаза – тени для век насыщенного красного оттенка гармоничного сочетались с образом звезды.

Настя Каменских с экстремальным декольте устроила провокацию в сети: &quot;к поцелуям зовущая&quot;

Настя Каменских с экстремальным декольте устроила провокацию в сети: &quot;к поцелуям зовущая&quot;
Настя Каменских восхитила провокативным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Она заинтриговала поклонников заявлением, что в скором времени они смогут насладиться яркими и сочными кадрами с ней в главной роли!

"Каждый летний день - новые проекты и сюрпризы для вас, мои любимые", - пообещала звезда.

Певица попросила поклонников оценить ее образ, и они охотно согласились.

  • Очень красивая
  • Огонь
  • Роскошный образ
  • Вау, шикарная очень
  • Очень крутой образ
  • Ух, какие сочные цвета, какое шикарное «раффаельное» платье
  • Вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, как говорил Остап Бендер
  • Самая красивая

Автор: Ольвия Агаркова

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