Возле границы с Румынией нашли тело украинского пограничника

Возле границы с Румынией был найден застреленным украинский пограничник. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Лига.net.

По его словам, тело пограничника с несовместимым с жизнью огнестрельным ранением обнаружили недалеко от границы сегодня утром. Известно, что военнослужащему Госпогранслужбы было 24 года.

Сейчас на месте проводятся следственные действия для установления обстоятельств гибели пограничника.