Компания Genesis презентовала свой первый электромобиль

Компания Genesis поделилась информацией о первом в истории бренда электромобиле. Кроссовер GV60 создан на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), которая уже используется на родственных Ioniq 5 и Kia EV6, сообщает Обозреватель.

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Автомобиль получил нетривиальный дизайн, который продолжает раскрывать все грани нового фирменного стиля Genesis. Модель получила характерную "двухэтажную" светотехнику спереди и сзади, большой капот, заходящий на крылья, а также выдвижные ручки.

Автомобиль получил нетривиальный дизайн, который продолжает раскрывать все грани нового фирменного стиля Genesis. Источник: Genesis

Еще одной "фишкой" Genesis GV60 станут камеры заднего вида вместо привычных зеркал. Изображение с них передается на мониторы на дверях.

"Фишкой" Genesis GV60 станут камеры заднего вида вместо привычных зеркал. Источник: Genesis

Интерьер выполнен в стиле минимализма. Создатели даже придумали название для концепции дизайна – Beauty of White Space, что в переводе с английского означает "красота пустого пространства". За счет электрической платформы пол в салоне ровный, без центрального тоннеля.

Селектор трансмиссии в виде полусферы, "шайба" управления мультимедиа и подстаканники расположены на отдельной консоли. Источник: Genesis

На приборной панели располагается два широких экрана, объединенных под одним стеклом. Оригинальный селектор трансмиссии в виде полусферы, "шайба" управления инфо-развлекательной системой и подстаканники расположены на отдельной консоли, являющейся продолжением подлокотника, а ниже есть ниша для различных мелочей. Для отделки используется кожа нескольких цветов и полированный алюминий.

В зависимости от модификации запас хода составит ориентировочно 400 до 500 км. Источник: Genesis

Технические характеристики станут известны осенью, но, очевидно, что автомобиль не будет сильно отличаться от аналогов Ioniq 5 и Kia EV6. Предполагается, что Genesis GV60 можно будет заказать в задне- или полноприводной версии. Благодаря бортовой системе на 800 В зарядить батарею до 80% можно примерно за 20 минут. В зависимости от модификации запас хода составит ориентировочно 400 до 500 км.