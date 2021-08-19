Какая порода кошек подходит вам по знаку Зодиака
Часто говорят, что выбор, который мы делаем в жизни, раскрывает наш истинный характер. Поэтому и к выбору домашнего питомца стоит отнестись очень тщательно, сообщает Слова и Фразы.
Овен
Абиссинская кошка. Она очень активна, много двигается и всегда готова играть.
Телец
Картезианская кошка (шартрез) – послушна и быстро учится новому, будет идеальным домашним питомцем.
Близнецы
Шотландская вислоухая кошка – умеет идеально адаптироваться к образу жизни своего хозяина. Эта порода отлично подходит для Близнецов, которые очень часто меняют свой ритм жизни.
Рак
Рэгдолл – любит проводить время, лежа рядом со своим хозяином.
Лев
Мейн-кун – отличается своим внешним видом и может проявлять характер, но все же становится настоящим другом для хозяина.
Дева
Восточный кот – не требует особого ухода и привлекает внимание необычным внешним видом.
Весы
Шантильи-тиффани – ласковый компаньон, который не может обойтись без своего хозяина.
Скорпион
Сфинкс – эти кошки дружелюбны и любознательны и всегда хотят поиграть.
Стрелец
Бенгальская кошка – легко адаптируется к любой обстановке и очень энергична.
Козерог
Полосатый кот (табби) – отличается спокойным характером и не “хулиганит” в квартире.
Водолей
Бесхвостый кот (мэнкс) – любит проводить время в компании хозяина.
Рыбы
Экзотическая короткошерстная кошка – отличается игривым характером и всегда предана хозяину.