Какая порода кошек подходит вам по знаку Зодиака

Часто говорят, что выбор, который мы делаем в жизни, раскрывает наш истинный характер. Поэтому и к выбору домашнего питомца стоит отнестись очень тщательно, сообщает Слова и Фразы.

Овен

Абиссинская кошка. Она очень активна, много двигается и всегда готова играть.

Телец

Картезианская кошка (шартрез) – послушна и быстро учится новому, будет идеальным домашним питомцем.

Близнецы

Шотландская вислоухая кошка – умеет идеально адаптироваться к образу жизни своего хозяина. Эта порода отлично подходит для Близнецов, которые очень часто меняют свой ритм жизни.

Рак

Рэгдолл – любит проводить время, лежа рядом со своим хозяином.

Лев

Мейн-кун – отличается своим внешним видом и может проявлять характер, но все же становится настоящим другом для хозяина.

Дева

Восточный кот – не требует особого ухода и привлекает внимание необычным внешним видом.

Весы

Шантильи-тиффани – ласковый компаньон, который не может обойтись без своего хозяина.

Скорпион

Сфинкс – эти кошки дружелюбны и любознательны и всегда хотят поиграть.

Стрелец

Бенгальская кошка – легко адаптируется к любой обстановке и очень энергична.

Козерог

Полосатый кот (табби) – отличается спокойным характером и не “хулиганит” в квартире.

Водолей

Бесхвостый кот (мэнкс) – любит проводить время в компании хозяина.

Рыбы

Экзотическая короткошерстная кошка – отличается игривым характером и всегда предана хозяину.