В Минздраве рассказали, как распределят вакцины от Греции, Литвы и Польши

16 августа Украина получила 100 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, а 18 августа - 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 000 доз от Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В ведомстве отметили, что часть полученной вакцины пойдет на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, а остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.

В Минздраве напомнили, что AstraZeneca - это векторная вакцина против COVID-19. Она одобрена к экстренному применению ВОЗ и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины с интервалом 4-12 недель.

Вакцина AstraZeneca с эффективностью 92% предотвращает госпитализации и смерти от болезни, вызванной штаммом коронавируса "Дельта", отмечается в ведомстве.