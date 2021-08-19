В таможенной службе назвали самые резонансные случаи контрабанды
За первые 7 месяцев 2021 года на украинских таможнях выявили и пресекли более 10 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
Как отмечается, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выявленных правонарушений увеличилось на 22%.
"По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 935 млн грн — вдвое больше аналогичного показателя 2020 года. Непосредственно таможнями рассмотрено 2 032 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму почти 93 млн грн", — говорят в ведомстве.
В Гостаможслужбе также перечислили самые резонансные нынешние случаи нарушения таможенных правил и контрабанды. Среди них:
- попытка незаконного перемещения 1 т героина в ЕС (совместная операция СБУ, Одесской и Галицкой таможни под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры)
- попытка ввезти 13 тонн сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (порт Черноморск, Координационно-мониторинговая таможня и Одесская таможня);
- факт нарушения срока временного ввоза на таможенную территорию Украины элитного спорткара Lamborghini Aventador за 600 тыс. евро (Киевская таможня);
- попытка ввоза брендированной одежды под видом "гуманитарной помощи" стоимостью более 25 млн грн (таможенный пост Ягодин, Волынская таможня);
- попытка вывоза скифского золота (совместная операция СБУ и Гостаможслужбы).