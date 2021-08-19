В таможенной службе назвали самые резонансные случаи контрабанды

За первые 7 месяцев 2021 года на украинских таможнях выявили и пресекли более 10 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,76 млрд грн.

Об этом говорится﻿ в сообщении Государственной таможенной службы.

Как отмечается, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выявленных правонарушений увеличилось на 22%.

"По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 935 млн грн — вдвое больше аналогичного показателя 2020 года. Непосредственно таможнями рассмотрено 2 032 дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму почти 93 млн грн" , — говорят в ведомстве.

Резонансные случаи нарушения таможенных правил и контрабанды

В Гостаможслужбе также перечислили самые резонансные нынешние случаи нарушения таможенных правил и контрабанды. Среди них: