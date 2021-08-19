На Буковине разоблачили схему незаконного экспорта лесоматериалов

СБУ остановила незаконный экспорт лесоматериалов из заповедной зоны в Черновицкой области. По предварительным оценкам специалистов, естественной среде региона нанесен ущерб на более чем 3,3 млн грн, сообщает СБУ.

Как установили сотрудники СБУ, организаторами противоправной сделки были должностные лица одного из гослесхозов региона. Они организовали вырубку древесины на территории зоологического заказника местного значения. Лесоматериалы готовили на экспорт.

По факту незаконной вырубки и продажи лесоматериалов правоохранители провели 14 обысков в Черновицком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, помещениях гослесхозов, на пилорамах и по местам проживания участников схемы.

Бывшему руководителю государственного лесохозяйственного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.