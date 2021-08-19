Минздрав предложил отличительный знак для предприятий с вакцинированным персоналом

Министерство здравоохранения предложило предприятиям, которые провели среди своих сотрудников массовую вакцинацию, распечатать и наклеить на входе соответствующие наклейки, сообщает Деловая столица.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19. Вакцинированные коллективы могут поместить у себя наклейки с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Так вы расскажете всем о том, что здесь заботятся о сотрудниках и посетителях" , — отметили в Минздраве.

Напомним, в начале августа сообщалось, что Госагентство туризма пометит специальными знаками гостиницы, где вакцинировали весь персонал.