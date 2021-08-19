Как проверить, свежие ли яйца: 3 простых лайфхака
Чтобы не использовать испорченный продукт, вам даже не понадобится разбивать яйца – это можно сделать визуально, сообщает Сегодня.
Покупая продукты в магазине или на рынке, или же заглядывая в недра своего холодильника, вы иногда задаетесь вопросом, насколько свежие яйца?
Ведь по скорлупе сложно определить, как давно они были произведены на этот свет. Но и разбитое яйцо просигналит неприятным запахом, только если оно уже совсем испорчено.
Как проверить свежесть яиц: лайфхаки
- Лайфхак 1. Опустить в воду
Наберите в миску холодную воду и поместите в нее яйцо:
- если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее;
- яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто;
- яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.
- Лайфхак 2. Встряхнуть
Поднесите яйцо к уху и немного потрясите его:
- ничего не слышно – яйцо свежее;
- через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести;
- явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.
- Лайфхак 3. Разбить
Аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку:
- если желток плотный и выпуклый, а белок вязкий, упругий и хорошо держится вокруг желтка – яйцо свежее;
- если яйцо растеклось по тарелке, желток не выпирает, а белок жидкий – яйцо уже старое.