Как проверить, свежие ли яйца: 3 простых лайфхака

Как проверить, свежие ли яйца: 3 простых лайфхака
Фото: Pixabay

Чтобы не использовать испорченный продукт, вам даже не понадобится разбивать яйца – это можно сделать визуально, сообщает Сегодня.

Покупая продукты в магазине или на рынке, или же заглядывая в недра своего холодильника, вы иногда задаетесь вопросом, насколько свежие яйца?

Ведь по скорлупе сложно определить, как давно они были произведены на этот свет. Но и разбитое яйцо просигналит неприятным запахом, только если оно уже совсем испорчено.

Как проверить свежесть яиц: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Опустить в воду

Наберите в миску холодную воду и поместите в нее яйцо:

  1. если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее;
  2. яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто;
  3. яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.
  • Лайфхак 2. Встряхнуть

Поднесите яйцо к уху и немного потрясите его:

  1. ничего не слышно – яйцо свежее;
  2. через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести;
  3. явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.
  • Лайфхак 3. Разбить

Аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку:

  1. если желток плотный и выпуклый, а белок вязкий, упругий и хорошо держится вокруг желтка – яйцо свежее;
  2. если яйцо растеклось по тарелке, желток не выпирает, а белок жидкий – яйцо уже старое.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics