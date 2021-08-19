Как проверить, свежие ли яйца: 3 простых лайфхака

Чтобы не использовать испорченный продукт, вам даже не понадобится разбивать яйца – это можно сделать визуально, сообщает Сегодня.

Покупая продукты в магазине или на рынке, или же заглядывая в недра своего холодильника, вы иногда задаетесь вопросом, насколько свежие яйца?

Ведь по скорлупе сложно определить, как давно они были произведены на этот свет. Но и разбитое яйцо просигналит неприятным запахом, только если оно уже совсем испорчено.

Как проверить свежесть яиц: лайфхаки

Лайфхак 1. Опустить в воду

Наберите в миску холодную воду и поместите в нее яйцо:

если яйцо горизонтально лежит на дне – оно свежее; яйцо немного приподнялось или встало вертикально – не первой свежести, но его можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто; яйцо всплыло на поверхность воды – оно испорчено.

Лайфхак 2. Встряхнуть

Поднесите яйцо к уху и немного потрясите его:

ничего не слышно – яйцо свежее; через пару секунд появилось ощущение, что содержимое внутри болтается – яйцо не первой свежести; явно слышны бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо совсем несвежее.

Лайфхак 3. Разбить

Аккуратно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток, и вылейте его в плоскую тарелку: