Каждая вторая АЗС работает без разрешительных документов
Почти половина проверенных Государственной экологической инспекцией автозаправочных станции не имеют разрешений на загрязняющие выбросы или заключения по оценке воздействия на окружающую среду, сообщает УНИАН.
В пресс-службе инспекции отмечают, что на около 40% предприятий, осуществляющих торговлю топливом, выявлены нарушения в сфере обращения с отходами, а еще на 20% - нарушения в части водопользования.
Всего в результате 828 проверок составлено 932 протокола о нарушении природоохранного законодательства. 13 материалов по фактам, содержащим признаки уголовных преступлений, передано в правоохранительные органы.
Сообщается, что некачественное топливо и продажа контрафакта – далеко не самые разрушительные нарушения, которые допускают на автозаправочных станциях. Большое количество таких предприятий игнорирует требования законодательства в сфере защиты окружающей среды. Как следствие - почвы и вода загрязняются нефтепродуктами, качество воздуха ухудшается из-за сверхнормативных выбросов.
Отмечается, что штрафы за такие нарушения остаются очень низкими и являются абсолютно недейственным рычагом влияния на предприятия и их дальнейшую экологизацию.
Проверки АЗС:
За первый квартал года Государственная экологическая инспекция во время проверок качества топлива на АЗС насчитала 4,6 миллиона гривен штрафов.
За 3 месяца текущего года инспекция провела 280 проверок на АЗС.