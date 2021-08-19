Афганцы призывают Украину помочь им выехать из страны

В аэропорту Кабула афганцы призывают украинскую власть помочь им выехать из страны, где теперь правят талибы.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

"С нами женщины и дети. Спасайте нас", - говорит один из афганцев, держа в руках плакат с надписью Украина.

По сведениям журналистов, отовсюду слышны выстрелы, людям тяжело заходить на территорию аэропорта.

Председатель афганских общин в Украине Абдул Баяни заявил, что у людей нет возможности покинуть страну. Он добавил, что талибы не смогут долго удерживать власть, ведь никто в стране их не поддерживает.

Отметим, что по данным СМИ жители Кабула и других городов сейчас стараются не выходить из домов, в стране практически ничего не работает.