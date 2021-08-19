СБУ разоблачила ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии"
Киберспециалисты СБУ разоблачили новый очаг информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Луцке нейтрализовано мощную ботоферму, которую финансировали представители РФ, сообщает СБУ.
По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".
Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольным адресам.
Деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.
Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра. Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.
Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили:
- GSM-шлюзы,
- компьютерное оборудование,
- банковские карточки,
- более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,
- финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.