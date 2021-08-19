Экс-жена Орландо Блума рассказала об отношении к Кэти Перри

Восемь лет назад Орландо Блум развелся с Мирандой Керр и нашел новую любовь – Кэти Перри. Как выяснилось, супермодель не только в хороших отношениях с новой избранницей бывшего, но и любит певицу больше, чем экс-супруга, сообщает 24 Канал.

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр разошлись без скандалов и судебных тяжб. После развода они сохранили теплые отношения. На удивление, на это влияет не только общий сын Флинн, которому сейчас 10 лет, а и невеста актера Кэти Перри.

Голливудская пара вместе уже пять лет. За это время певица успела не только получить доверие супермодели, но и стать для нее подругой.

"Мы проводим праздники вместе, вместе отмечаем все важные даты. Я люблю ее. Могу сказать, что я люблю ее больше, чем отца Флинна. Для меня он сейчас как брат, и преимущественно как надоедливый брат" , – поделилась Миранда Керр.

Этим летом она даже отправила сына на каникулы к отцу и мачехе. Вместе с 10-летним Флинном и почти годовалой Дейзи Кэти Перри и Орландо Блум отдыхали в Италии, Греции и Турции. По словам Миранды Керр, такой отдых пошел сыну на пользу, ведь "он так мило обращается с Дейзи".