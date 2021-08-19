Интересные гаджеты, которые выйдут в ближайшие месяцы

Удивить кого-то новым смартфоном сегодня действительно не просто. Почти все они одинаковые черные прямоугольники с похожими функциями, которые вызывают мало интереса, сообщает 24 Канал.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Однако среди тысяч клонов всегда найдется интересное устройство, которое привлечет ваше внимание настолько, что им захочется завладеть. Сегодня рассказываем о 5 смартфонах которые стоит подождать, ведь они вас удивят.

iPhone 13

Совсем скоро компания Apple представит свой новый флагман – iPhone 13. Учитывая то, что предыдущая версия смартфона получила не так много изменений, следует ожидать, что в сентябре Apple постарается удивить пользователей новыми функциями и возможностями.﻿

Стоит ждать несколько моделей, включая стандартную версию Pro, а также более доступную версию iPhone 13 Mini.

Что изменится в iPhone 13

В этом году мы можем увидеть более компактную челку на передней панели, а также интегрированный в экран Touch ID. Так удобнее разблокировать телефон в маске (хотя, если у вас есть Apple Watch – это не проблема).

Судя по всему, внешний вид нового iPhone изменится не слишком сильно.

По слухам, камеры также получат приличную надбавку. Изменения коснутся ночного режима, широкоугольной съемки и зума. Сейчас даже 2,5-кратный зум iPhone 12 Pro Max не может сравниться с тем, что предлагает Galaxy S21 Ultra.

Касательно съема видео – iPhone всегда был одним из эталонов индустрии, но сейчас может получить еще более интересные улучшения с записью в режиме ProRes. Также можно ожидать возможности снятия видео с набором фильтров и портретным режимом.

Google Pixel 6

Google официально анонсировала Pixel 6 в этом месяце и позволила несколько подсмотреть дизайн не раскрыв более детальной информации об устройстве. Однако уже известно, что важнейшим его элементом станет собственный процессор Google Tensor.

Google уже рассказала СМИ, что новый чипсет получит функции распознавания речи, живого перевода и улучшения фотографий. В сочетании с возможностями обработки изображений, которые может предоставить Google, улучшения могут дать просто фантастический результат.

Пользователей несколько удивила камера на задней панели, однако учитывая последние тренды в дизайне различных устройств, она не удивляет больше чем любая другая камера. В Pixel 6 будет улучшен датчик изображения, который может улавливать на 150% больше света поэтому пользователи получат более качественные снимки в условиях малого количества света. Подтверждено, что модель Pro включает 4-кратный оптический зум.

Нарушая традицию создания базовой модели и модели XL, к Pixel 6 присоединится Pixel 6 Pro.

Samsung Galaxy S21 FE

Не так долго осталось ждать дополнения новой линейки смартфонов от Samsung – продолжение прошлогоднего Galaxy S20 FE. Новинка будет называться Galaxy S21 FE и будет существенно доступнее для пользователя чем топовые модели серии. Окончательной информации о дате выхода пока нет, однако ожидать смартфон стоит осенью 2021 года.

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE могут показать уже этой осенью / Фото LetsGoDigital

Напомним, что предыдущая модель – Galaxy S20 FE стала очень популярной, поэтому производитель ожидает аналогичный результат с новым смартфоном. Информации об устройстве пока не много, но из нескольких сливов стало известно, что модель может получить:

6,4-дюймовый дисплей

тройную заднюю камеру с улучшенным 32 Мп сенсором;

быструю зарядку;

и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Пока нет особых слухов о цене телефона, но Galaxy S20 FE стоил на 30% дешевле Galaxy S20. В этом году такой разницы не будет, но примерно на 20% рассчитывать можно.

Microsoft Surface Duo 2

Странный смартфон от Microsoft о котором никто не просил и применения которому, похоже, не может придумать даже сама компания из Редмонда. Устройство удивляет с первого взгляда, однако удивляет не революционным дизайном или возможностями, а непонятными решениями.

Surface Duo от Microsoft – это необычное устройство с двумя экранами. Кто-то даже скажет, что в его двойном экране есть определенный потенциал, но вопрос софта остается актуальным. Ранее Microsoft готовила для устройства собственную операционную систему Windows 10X, однако не так давно она отказалась от этой идеи и объявила о выпуске Windows 11, и специальная версия новой операционки может быть реализована и на этом устройстве.

Так чего же ждать от удивительного смартфона Microsoft? Судя по утечкам Surface Duo 2 получит тройную заднюю камеру и более качественные внутренние компоненты, включая возможность работы в сетях 5G. Но Microsoft также потребуется активизировать поддержку программного обеспечения, чтобы лучше использовать преимущества уникального дизайна телефона.

Samsung Galaxy S22

Возможно, говорить об этом телефоне несколько преждевременно, но вспомнить его стоит именно сейчас. Линейка Galaxy S всегда была главным конкурентом iPhone. Поэтому она и будет отбивать у него покупателей. Пусть это и будет только в начале 2022 года. Обычно ее показывали в феврале-марте, но в этом году срок премьеры перенесли на начало января. Возможно, в следующем году приблизительная дата запуска сохранится.

Сейчас есть как минимум несколько рендеров, которые претендуют на то, чтобы показать большие изменения в топовой модели Samsung следующего года с приставкой "Ultra". Пока рано утверждать, что один из них точный, но вероятность этого есть.

Как и в случае с iPhone, похоже, что обновления S22 могут быть больше сфокусированы на камере. Есть даже намеки на 200-мегапиксельный датчик. Пока это сложно представить, как сложно представить и то, зачем это нужно, но посмотреть было бы интересно.

Кроме камеры, мы не ожидаем серьезных обновлений или изменений функций. Да и сама камера больше всего изменится только в Ultra-версии, но не в обычных.