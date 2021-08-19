В Индии обнаружили поддельную вакцину от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения обнаружила поддельные вакцины от коронавируса Covishield в Индии и Уганде. Эти дозы специалисты изъяли с июня по август. Также эту информацию подтвердили в Индийском институте сыворотки, который производит препарат, сообщает Новое время.
ВОЗ предупредила, что поддельные дозы являются
"серьезной угрозой для мирового общественного здоровья" и попросила другие страны и регионы, в которые также, вероятно, мог попасть препарат, усилить бдительность в цепях поставок.
"Поддельные вакцины от COVID-19 являются серьезным риском для мирового общественного здоровья и создают дополнительное бремя для уязвимых групп населения и систем здравоохранения", — отметили в ВОЗ.
Официального комментария относительно этого события от правительства Индии не было, однако местные СМИ пишут, что в Минздраве проводят проверку.
Ранее в Индии уже были инциденты с ненадлежащим использованием вакцин. Например, в штате Махараштра почти 2000 людям в июне ввели солевые растворы вместо препарата. После этого арестовали около 14 человек, в том числе и врачей.
Covishield — вакцина от коронавируса, которую изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca. Вакцинация ней в Украине стартовала 24 февраля.