В Индии обнаружили поддельную вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обнаружила поддельные вакцины от коронавируса Covishield в Индии и Уганде. Эти дозы специалисты изъяли с июня по август.﻿ Также эту информацию подтвердили в Индийском институте сыворотки, который производит препарат, сообщает Новое время.

ВОЗ предупредила, что поддельные дозы являются "серьезной угрозой для мирового общественного здоровья" и попросила другие страны и регионы, в которые также, вероятно, мог попасть препарат, усилить бдительность в цепях поставок.

"Поддельные вакцины от COVID-19 являются серьезным риском для мирового общественного здоровья и создают дополнительное бремя для уязвимых групп населения и систем здравоохранения", — отметили в ВОЗ.

Официального комментария относительно этого события от правительства Индии не было, однако местные СМИ пишут, что в Минздраве проводят проверку.

Ранее в Индии уже были инциденты с ненадлежащим использованием вакцин. Например, в штате Махараштра почти 2000 людям в июне ввели солевые растворы вместо препарата. После этого арестовали около 14 человек, в том числе и врачей.

Covishield — вакцина от коронавируса, которую изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca. Вакцинация ней в Украине стартовала 24 февраля.