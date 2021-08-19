Ксения Мишина показала необычный образ в длинном жилете

Украинская актриса, главная героиня первого сезона романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина ежедневно ошеломляет поклонников интересными образами. На этот раз она позировала перед камерой в непривычном для себя аутфите, который составили для нее звездные стилисты, сообщает 24 Канал.

К 30-летию независимости Украины в эфир выйдет новый сезон шоу "Україна має талант". В основной состав жюри вошли танцор Евгений Кот, шоумен Сергей Притула и актриса Ксения Мишина.

В начале августа знаменитость начала публиковать в истаграм-сториз красивые и необычные аутфиты, в которых она будет появляться каждую неделю перед телезрителями.

Главная героиня шоу "Холостячка" записала для своих фанатов видеоролик, на котором позировала перед зеркалом в необычном образе с ярким макияжем и эффектной прической.

Образ Ксении Мишиной

Несколько стилистов, которые работают над видом Ксении Мишиной в проекте на этот раз придумали необычайный образ. Актриса предстала перед камерой в черном топе и классических брюках, надев сверху длинный жилет белого цвета. Дополнило look многоярусное колье из белых бусин.

Образ довершили черные шифоновые перчатки и желтые туфли-лодочки с острым носком. Особое внимание привлекла прическа знаменитости. Стилисты заплели длинную косу и обвязали ее белыми переплетенными шнурками.

Визажисты сделали на лице Ксении эффектный насыщенный макияж. Ее взгляд подчеркивали серые тени с черными массивными стрелками и линии нарисованные белым лайнером. Довершила мейкап коричневая помада на губах.

Необычный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма актрисы

Необычный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма

Необычный образ Ксении Мишиной / Фото из инстаграма