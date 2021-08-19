Цена Ethereum может взлететь в тысячи раз

Цена Ethereum в будущем может вырасти до $20-40 тыс. На данный момент стоимость второй по рыночной капитализации криптовалюты составляет $2,9 тысяч, об этом свидетельствуют данные CoinDesk, сообщает Обозреватель.

Ethereum лидировал по прибыли на крипторынке в прошлом месяце, он по-прежнему демонстрирует уверенность и имеет шансы на рост курса. Такой прогноз озвучил аналитик Рейнальдо Маркес на портале NewsBTC.

Исторический максимум криптовалюты Ethereum – $4,3 тыс. Такой уровень был установлен еще в мае 2021-го. Рыночная капитализация оценивается в $349,90 млрд.

Курс Ethereum. Источник: CoinDesk

Отметим, что по итогам июля майнеры Ethereum получили более высокие доходы, нежели майнеры биткоинов. Такая тенденция сохраняется на крипторынке уже третий месяц подряд, что является самым продолжительным периодом в истории. Майнеры Ethereum получили доход в размере $1,03 млрд, биткоина – $971,8 млн.