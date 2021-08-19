Обнародована программа мероприятий ко Дню Независимости

Обнародована программа мероприятий ко Дню Независимости
Фото: zsu.gov.ua

﻿В Офисе президента обнародовали программу праздничных мероприятий, запланированных к саммиту "Крымской платформы" и ко Дню Независимости Украины 23-24 августа, сообщает Вести.

23 августа 2021

Инаугурации Саммит "Крымской платформы"

МКЦ "Парковый", Парковая дорога, шестнадцатый

  • 10:50 - прибытие официальных делегаций;
  • 11:25 - церемония фотографирования;
  • 11:30 - начало инаугурации саммита "Крымской платформы";
  • 14:30 (ориентировочно) - заявление президента Украины по итогам саммита (пресс-центр)
  • 15:30 - панельные дискуссии.

23 августа﻿﻿ 2021

Киевский саммит первых леди и джентльменов

Национальный заповедник "София Киевская"

  • 10:30 - прибытие участников саммита;
  • 11:00 - начало Киевского саммита первых леди и джентльменов.

24 августа 2021

Парад войск

Площадь Независимости, ул. Крещатик

  • 10:00 - начало Парада войск.
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