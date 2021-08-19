Обнародована программа мероприятий ко Дню Независимости
В Офисе президента обнародовали программу праздничных мероприятий, запланированных к саммиту "Крымской платформы" и ко Дню Независимости Украины 23-24 августа, сообщает Вести.
23 августа 2021
Инаугурации Саммит "Крымской платформы"
МКЦ "Парковый", Парковая дорога, шестнадцатый
- 10:50 - прибытие официальных делегаций;
- 11:25 - церемония фотографирования;
- 11:30 - начало инаугурации саммита "Крымской платформы";
- 14:30 (ориентировочно) - заявление президента Украины по итогам саммита (пресс-центр)
- 15:30 - панельные дискуссии.
23 августа 2021
Киевский саммит первых леди и джентльменов
Национальный заповедник "София Киевская"
- 10:30 - прибытие участников саммита;
- 11:00 - начало Киевского саммита первых леди и джентльменов.
24 августа 2021
Парад войск
Площадь Независимости, ул. Крещатик
- 10:00 - начало Парада войск.