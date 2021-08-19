Рожкова опровергла проигрыш по делу о выговоре

Первый заместитель председателя Национально банка Украины Екатерина Рожкова опровергает информацию о проигрыше дела, касающегося выговора ей и бывшему замглавы НБУ Дмитрию Сологубу, сообщает UBR.

Ее реакция появилась на решение Шестого апелляционного админсуда, суть которого не в проигрыше, а "абсолютно в другом" .

И Рожкова, и Сологуб работали в команде экс-главы регулятора Якова Смолия, который лишился должности в июле 2020 года. Выговор и недоверие им объявил совет Нацбанка в октябре того же года. Однако Рожкова продолжает работать при новом руководителе Кирилле Шевченко, а Сологуб – ушел из центробанка в июле 2021-го, как и многие другие из команды Смолия.

В декабре прошлого года Рожкова обжаловала решение совета НБУ в Соломенском райсуде Киева, который в марте 2021-го удовлетворил ее просьбу лишь частично, признав выговор незаконным. В остальном – отказал.

После этого, как пишет Рожкова, Киевский апелляционный суд 12 августа принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение Соломенского райсуда без изменений.

За день до этого другой суд – Шестой апелляционный – отменил решение предыдущей инстанции, Окружного админсуда Киева, признавшего в апреле 2021-го решения совета НБУ в отношении Рожковой незаконными, и закрыл производство.

Таким образом, по словам Рожковой, они не проиграли в Шестом апелляционном суде.