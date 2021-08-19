Nissan презентовала долгожданный спорткар Z

Японская компания Nissan официально представила новое поколение легендарного купе Z. Автомобиль почти полностью повторяет прошлогодний концепт Z Proto, сообщает Обозреватель.

История спорткара насчитывает более полувека – первый Nissan 240Z дебютировал в 1969 году. С тех пор шесть поколений модели разлетелись по миру в количестве более 1,8 млн. Седьмая генерация лишилась цифрового индекса и будет продаваться на всех рынках кроме японского под именем Nissan Z, а в Японии для модели сохранили традиционное обозначение Fairlady Z.

Седьмая генерация лишилась цифрового индекса и будет продаваться на всех рынках кроме японского под именем Nissan Z. Источник: Nissan

Облик новинки выполнен в ретро стиле. Силуэт, овалы фар и прямоугольная облицовка радиатора напоминают первое поколение 240Z, а задняя часть выполнена в духе 300ZX 90-х годов. По размерам модель стала длиннее предшественницы – 4379 мм против 4265 мм, а вот ширина (1844 мм), высота (1316 мм) и колесная база (2550 мм) сохранились почти без изменений.

Силуэт, овалы фар и прямоугольная облицовка радиатора напоминают первое поколение 240Z. Источник: Nissan

Задняя часть выполнена в духе 300ZX 90-х годов. Источник: Nissan

На смену атмосферному V6 объемом 3,7 л пришел современный турбомотор V6 3.0 с двумя турбинами. Он имеет в свое активе 405 л.с., а максимальный крутящий момент 475 Нм достигается в диапазоне 1600-5600 об/мин. В паре с ним будет трудиться 6-ступенчатая "механика" или 9-ступенчатый "автомат" Jatco.

В салоне появились цифровая шкала приборов диагональю 12,3 дюйма и сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы. Источник: Nissan

В салоне появились цифровая шкала приборов диагональю 12,3 дюйма и сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы, размер которого в зависимости от комплектации – 8 или 9 дюймов. Приветом из прошлого стали рычаг стояночного тормоза и три дополнительных прибора на центральной части торпеды – давление наддува, скорость вращения турбины и вольтметр.

Шасси доработали, установили электроусилитель руля, добавили распорку передних стоек, изменили геометрию подвески. Все это позволит сделать ощущения от езды более яркими, а поведение машины на дороге – более прогнозируемым.

Шасси доработали, установили электроусилитель руля, добавили распорку передних стоек, изменили геометрию подвески. Источник: Nissan

Версия Performance получила самоблокирующийся дифференциал, более жесткую подвеску, облегченный карданный вал из карбона, 19-дюймовые диски с шинами Bridgestone Potenza S007 и задний спойлер. Кроме того, автомобиль получил систему Launch Control, а также более эффективную тормозную систему с передними 4-поршневыми механизмами спереди и 2-поршневыми сзади.

У японских дилеров Nissan Z ожидается в конце нынешнего года, а на рынках других стран – весной 2022. Цены станут известны ближе к началу продаж.