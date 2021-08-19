В Британии сравнили защиту от Pfizer, AstraZeneca и Moderna

Вакцины Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от заражения дельта-штаммом коронавируса, но их эффективность уменьшилась по сравнению с защитой от альфы. Об этом пишет пресс-служба Оксфордского университета, где провели масштабное исследование в условиях доминирования дельты, сообщает Лига.net.

В исследования сравнивали защиту от заражения до и после 17 мая 2021 года, когда дельта стал основным штаммом в Британии. Ученые проанализировали почти 2,6 млн ПЦР-тестов у более чем 384 000 участников от 18 лет и старше с 1 декабря по 16 мая, и свыше 810 000 тестов от почти 360 000 человек с 17 мая по 1 августа.

Две дозы любой из этих вакцин по-прежнему обеспечивали, по крайней мере ту же защиту, что и ранее перенесенный COVID-19. А люди, которые привились после этой болезни, получили даже большую защиту, чем привитые, но не болевшие.

Однако пиковая концентрация вируса у вакцинированных, которые все же заболели, при дельте была аналогично таковой у непривитых. В случае с альфой пиковые уровни у инфицированных после вакцинации были намного ниже.

Еще несколько выводов исследования:

У одной дозы вакцины Moderna такая же или большая эффективность против дельты, как у одной дозы других вакцин;

Две дозы Pfizer имеют более высокую начальную эффективность против заражения, но эта эффективность снижается быстрее по сравнению с двумя дозами AstraZeneca;

Через четыре-пять месяцев эффективность этих двух вакцин аналогична, но исследователи говорят, что нужно изучить защиту на большей дистанции;

Интервал между дозами не влияет на эффективность предотвращения заражений, но молодые люди имеют даже большую защиту от вакцинации, чем люди старшего возраста.