Обязанности проводника поезда, о которых не знают пассажиры

Некоторые пассажиры уверены, что проводники практически ничем не занимаются во время следования поезда. Иногда разносят чай или кофе и забирают постель, сообщает Обозреватель.

Но на самом деле у железнодорожного служащего есть инструкции, что нужно делать в той или иной ситуации, а также свод правил обслуживания пассажиров.

1. Проводник встречает пассажиров у входа в вагон и проверяет наличие билетов по своему списку, который он получает за час до отправления поезда с начальной станции. Он также должен проверить, чтобы в вагоне не осталось провожающих.

2. Именно проводник должен следить за чистотой в вагоне: убирать в туалетах 4 раза в день (каждые 6 часов) и делать влажную уборку дважды в сутки (каждые 12 часов). Пылесосить и выносить мусор – по мере необходимости.

3. Также железнодорожный служащий обязан каждый час проверять наличие мыла и туалетной бумаги в туалете вагона. Если средства гигиены закончились, то ему нужно их немедленно пополнить.

4. Пассажиры могут попросить у проводника шахматы или шашки для игры. Кроме того, можно взять щетку для обуви и щетку для одежды.

5. Проводник может застелить постель пассажира спального вагона, если тот его попросит об этом. Приоритетом пользуются пожилые люди, инвалиды, родители с маленькими детьми и беременные.

6. Проводник обязан установить и закрепить ремни безопасности на второй полке по просьбе пассажира. Одеяло можно требовать в любое время года – оно входит в состав комплекта постельного белья.

7. Относить белье проводнику необязательно. Следить за сохранностью комплектов и собирать их, чтобы после сдать в прачечную – непосредственная работа проводника.

8. Пассажир через проводника имеет право вызвать носильщика для багажа на нужную ему станцию и даже спросить номер местного такси.

9. Проводник может предлагать кофе, чай и кондитерские изделия пассажирам вагона до трех раз в день. В вагоне класса люкс чай можно требовать в любое время.

10. С 23:00 до 6:00 проводник следит за поддержанием тишины в вагоне. Если кто-то нарушает порядок, работник может вызвать полицию отделения ближайшей станции.

11. За сохранность всего имущества (постель, номерные таблички, полочки, зеркала и т.д.) в вагонах несут проводники. Повреждения или кражи компенсируются из их зарплат.

12. Обслуживающий вагона должен оказать первую помощь пассажиру в случае непредвиденной ситуации или резкого ухудшения здоровья. Также в купе проводника есть аптечка, которой пассажир может пользоваться совершенно бесплатно.