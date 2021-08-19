Талибы провозгласили победу над США

Движение "Талибан" в четверг, когда Афганистан празднует День независимости страны, провозгласило победу над США, сообщает Интерфакс.

"Хвала Господу, сегодня мы празднуем годовщину независимости от британской оккупации (по итогам третьей англо-афганской войны 1919 года), в то время как мы - милостью Бога - и благодаря сопротивлению джихада победили другую мощную и высокомерную силу и заставили ее уйти с чистой земли Афганистана", - говорится в заявлении "Талибана".

Согласно заявлению талибов, народ Афганистана одержал верх "над тремя надменными империями три века подряд" , то есть, уточняет издание, над Великобританией, СССР и США.

Позднее талибы обратились к имамам по всему Афганистану с призывом в ходе пятничных молений убеждать сограждан сотрудничать с грядущим правительством страны.

В августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.