Обнародовано детское фото Беллы Хадид

Обнародовано детское фото Беллы Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

В сети опубликовали фото, на котором показали, как американская супермодель Белла Хадид выглядела в детстве. Знаменитость сравнили с ангелом, сообщает Обозреватель.

Соответствующий архивный снимок разместил отец звезды Мохамед Хадид на своей странице в Instagram. Фанаты остались в восторге и написали множество комплиментов под постом.

В кадре маленькая Белла позировала на камеру в белом платье с золотистой лентой, а в руках она держала палочку с пушистым кончиком. Также девочке сделали прическу в виде небольшого хвостика.

"Мы сделали ангелочка Беллу. Ее красота – наименьшее из ее достоинств", – подписал фото Хадид.

Белла Хадид в детстве
Белла Хадид в детстве. Источник: instagram.com/mohamedhadid

Пользователям сети очень понравился архивный снимок модели. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Кукла", "Мой ангел", "Она прекрасная", "Боже мой, ангел!" – пишут люди.

Модель сравнили с ангелом
Модель сравнили с ангелом. Источник: Скриншот
Пользователям сети понравилось фото
Пользователям сети понравилось фото. Источник: Скриншот
В сети оценили кадр
В сети оценили кадр. Источник: Скриншот
Как сейчас выглядит Белла Хадид
Как сейчас выглядит Белла Хадид. Источник: instagram.com/bellahadid
Белла Хадид в наши дни
Белла Хадид в наши дни. Источник: instagram.com/bellahadid
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