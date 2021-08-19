Обнародовано детское фото Беллы Хадид
В сети опубликовали фото, на котором показали, как американская супермодель Белла Хадид выглядела в детстве. Знаменитость сравнили с ангелом, сообщает Обозреватель.
Соответствующий архивный снимок разместил отец звезды Мохамед Хадид на своей странице в Instagram. Фанаты остались в восторге и написали множество комплиментов под постом.
В кадре маленькая Белла позировала на камеру в белом платье с золотистой лентой, а в руках она держала палочку с пушистым кончиком. Также девочке сделали прическу в виде небольшого хвостика.
"Мы сделали ангелочка Беллу. Ее красота – наименьшее из ее достоинств", – подписал фото Хадид.
Пользователям сети очень понравился архивный снимок модели. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Кукла", "Мой ангел", "Она прекрасная", "Боже мой, ангел!" – пишут люди.