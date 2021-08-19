Обнародовано детское фото Беллы Хадид

В сети опубликовали фото, на котором показали, как американская супермодель Белла Хадид выглядела в детстве. Знаменитость сравнили с ангелом, сообщает Обозреватель.

Соответствующий архивный снимок разместил отец звезды Мохамед Хадид на своей странице в Instagram. Фанаты остались в восторге и написали множество комплиментов под постом.

В кадре маленькая Белла позировала на камеру в белом платье с золотистой лентой, а в руках она держала палочку с пушистым кончиком. Также девочке сделали прическу в виде небольшого хвостика.

"Мы сделали ангелочка Беллу. Ее красота – наименьшее из ее достоинств" , – подписал фото Хадид.

Белла Хадид в детстве. Источник: instagram.com/mohamedhadid

Пользователям сети очень понравился архивный снимок модели. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Кукла", "Мой ангел", "Она прекрасная", "Боже мой, ангел!" – пишут люди.

Модель сравнили с ангелом. Источник: Скриншот

Пользователям сети понравилось фото. Источник: Скриншот

В сети оценили кадр. Источник: Скриншот

Как сейчас выглядит Белла Хадид. Источник: instagram.com/bellahadid