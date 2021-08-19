Tesla начала срывать заказы

Компания Tesla столкнулась с критикой со стороны клиентов из-за того, что не может вовремя доставить заказанные электромобили, сообщает Лента.ру.

Некоторые клиенты ожидают свои автомобили неделями и месяцами. Срывы заказов стали продолжением «логистического ада», о котором говорил глава Tesla Илон Маск в 2018 году. Как и многие автопроизводители, компания пострадала из-за нехватки запчастей и компьютерных чипов.

В январе бизнесмен Барри Ступлер заказал Tesla S Plaid. Дату доставки автомобиля перенесли с 10 августа на 30 сентября. Мужчина обратился в Mercedes, где ему пообещали привезти электрокар 450 EQS в ноябре. Если эта машина приедет раньше Tesla, Барри отменит январский заказ.

Рок-музыкант Дэвид Кросби написал в Twitter, до сих пор не получил Tesla, заказанную семь месяцев назад. За это время срок доставки сдвигался четыре раза.

Заказчики жалуются не только на сбои в поставках, но и на отсутствие обратной связи. В отделе продаж Tesla заявили, что делают все возможное и пытаются ответить на все вопросы клиентов, но у них самих недостаточно информации. Сотрудник калифорнийского офиса ушел в отставку после того, как менеджеры пригрозили уволить его за нарушение субординации из-за электронного письма лично Илону Маску с просьбой предоставить данные о сроках задержки автомобилей Model S.

В последние дни Tesla столкнулась с пристальным вниманием регулирующих органов США. Сначала Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) открыло расследование из-за ДТП с участием автомобилей Tesla на автопилоте. В управлении заподозрили, что автомобили не различают в темноте машины экстренных служб с включенными мигалками и сигнальными огнями. После этой новости акции компании упали почти на пять процентов.

На следующий день сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Эд Марки пожаловались на Tesla в Федеральную торговую комиссию. Они считают, что компания подвергает опасности автомобилистов и пешеходов, называя свои автопилоты полностью автономными.