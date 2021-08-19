Украинцы назвали препятствия для развития страны

Большинство украинцев считают, что коррупция является самым большим препятствием для развития нашего государства. Об этом свидетельствуют результаты исследования "30 лет независимости: какие достижения и проблемы роста видят украинцы и на что надеются в будущем", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Укринформ.

"Отвечая на открытый вопрос без определенных заранее вариантов, самым большим препятствием для развития Украины украинцы назвали коррупцию - 38,5% опрошенных. Вторым существенным препятствием является война - более 18%. Также респонденты называли препятствиями: некомпетентность власти - 5,9%, олигархов - 5,7% и самих украинцев - 4,8%", - свидетельствуют данные результаты опроса.

Большинство респондентов (69%) считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, но основная доля респондентов убеждена, что их можно преодолеть в более отдаленной перспективе - почти половина всех опрошенных. Еще пятая часть опрошенных считает, что Украина в целом не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.

Отмечается, что несмотря на поддержку независимости, респонденты все же довольно пессимистичны в оценке характера событий, которые произошли в Украине с момента провозглашения независимости.

"18% респондентов считают, что было больше положительного, 29% считают, что было больше негативного, и 46% говорят, что негативного и позитивного было примерно поровну. Несмотря на это, со временем наблюдается неустойчивая тенденция к увеличению доли респондентов, которые отвечают, что в целом за период независимости было больше позитива. Доля респондентов, которые видят больше положительного за период независимости, значительно выше среди молодежи, чем среди старшего поколения", - говорится в результатах исследования.

Относительно успешных сфер, где произошли изменения после провозглашения независимости, названы: обеспечение равноправия мужчин и женщин, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, обеспечение равноправия национальных меньшинств, развитие демократии, гражданского общества и обороноспособности в стране.

Менее всего, по мнению опрошенных, Украине удались борьба с коррупцией, формирование справедливого судопроизводства, борьба с преступностью и установления социальной справедливости.