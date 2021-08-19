Талибан провозгласил образование Исламского эмирата Афганистан

Исламистское движение Талибан после захвата власти в четверг, 19 августа, официально провозгласил образование Исламского эмирата Афганистан, опубликовав соответствующую декларацию.﻿ Об этом заявил спикер боевиков Забихулла Муджахид, сообщает Новое время.

"Декларация Исламского эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства", — написал он в Twitter.