Талибан провозгласил образование Исламского эмирата Афганистан
Исламистское движение Талибан после захвата власти в четверг, 19 августа, официально провозгласил образование Исламского эмирата Афганистан, опубликовав соответствующую декларацию. Об этом заявил спикер боевиков Забихулла Муджахид, сообщает Новое время.
"Декларация Исламского эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского господства", — написал он в Twitter.
По его словам, Талибан хочет иметь
"хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами". Забихулла опроверг слухи о том, что талибы якобы не хотят иметь дела ни с одной страной.