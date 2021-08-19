Футболист Шахтера решил завершить выступления за сборную Украины

Бразильский полузащитник "Шахтера" с украинским паспортом Марлос заявил о завершении карьеры в сборной Украины, сообщает УНИАН.

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать" , - подчеркнул футболист.

Марлос отметил, что решение связано с физическими проблемами:

"Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы".

Футболист поблагодарил за предоставленную возможность "быть украинцем и выступать за национальную сборную", сказал спасибо за "доверие и поддержку" президенту УАФ Андрею Павелко и экс-главному тренеру команды Андрею Шевченко, а также всем партнерам по команде.