Toyota сократит производство почти в два раза

Глобальная нехватка полупроводников вынудила Toyota Motor уменьшить планы по мировому производству на 40 процентов в сентябре, сообщает Лента.ру.

Согласно отчету, Toyota намеревалась создать почти 900 тысяч автомобилей, но дефицит чипов вынудил сократить это количество почти в два раза — до 500 тысяч. Кроме того, представители Toyota заявили, что производитель столкнулся с непредсказуемой деловой средой в развивающихся странах из-за новых случаев заболеваний коронавирусом и стремительного роста цен на материалы. Для сравнения, в прошлом сентябре Toyota выпустила 840 тысяч автомобилей, когда спрос после пандемии коронавируса начал восстанавливаться.

Дефицит полупроводников вызвал падение акций Toyota Motor Corp. на 4,7 процента, а также приостановку работы почти всех заводов в Японии, что привело к сокращению производственных планов на 40 процентов. По словам представителей Toyota, работа 27 линий на 14 заводах в Японии, отвечающих за производство моделей RAV4, Corolla, Prius, Camry и Lexus RX оказалась под угрозой.

При этом Toyota сохранила прогноз по прибыли на финансовый 2021 год, который заканчивается в марте 2022 года. Компания ожидает заработать 2,5 триллиона иен (22,7 миллиарда долларов), что значительно ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали от концерна 2,95 триллиона иен (26,89 миллиарда долларов).