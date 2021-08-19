С чем сочетать черно-белые вещи: модные луки

Черно-белые базовые вещи – это основа шкафа любой модницы. Оба цвета универсальны, поэтому сочетать их можно с чем угодно, в том числе и между собой, сообщает Обозреватель.

Стилист опубликовала подборку модных луков, в которой показаны, с чем можно сочетать черно-белые вещи. Среди них рубашки, топы, юбки, брюки, обувь и аксессуары.

Шорты с футболкой

Светлые шорты с темным верхом. Источник: instagram.com/vami.ideas

Мини-юбка с кофтой

Белая мини-юбка с черной кофтой. Источник: instagram.com/vami.ideas

Рубашка с брюками

Черные брюки с белой рубашкой. Источник: instagram.com/vami.ideas

Топ с юбкой в бельевом стиле

Белый топ с черной юбкой в бельевом стиле. Источник: instagram.com/vami.ideas

Джинсы с футболкой/топом

Белые джинсы с черной футболкой. Источник: instagram.com/vami.ideas

Пиджак с платьем и сапогами

Пиджак с платьем. Источник: instagram.com/vami.ideas.

Рубашка с шортами

Рубашка с шортами в черно-белом цвете. Источник: instagram.com/vami.ideas

К слову, в повседневный женский гардероб вещи в черно-белых тонах ввела Коко Шанель. До нее эти цвета ассоциировалось с такими понятиями, как отказ от всякой кокетливости, знак траура или монашества.