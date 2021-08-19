С чем сочетать черно-белые вещи: модные луки
Черно-белые базовые вещи – это основа шкафа любой модницы. Оба цвета универсальны, поэтому сочетать их можно с чем угодно, в том числе и между собой, сообщает Обозреватель.
Стилист опубликовала подборку модных луков, в которой показаны, с чем можно сочетать черно-белые вещи. Среди них рубашки, топы, юбки, брюки, обувь и аксессуары.
- Шорты с футболкой
- Мини-юбка с кофтой
- Рубашка с брюками
- Топ с юбкой в бельевом стиле
- Джинсы с футболкой/топом
- Пиджак с платьем и сапогами
- Рубашка с шортами
К слову, в повседневный женский гардероб вещи в черно-белых тонах ввела Коко Шанель. До нее эти цвета ассоциировалось с такими понятиями, как отказ от всякой кокетливости, знак траура или монашества.