С чем сочетать черно-белые вещи: модные луки

Черно-белые базовые вещи – это основа шкафа любой модницы. Оба цвета универсальны, поэтому сочетать их можно с чем угодно, в том числе и между собой, сообщает Обозреватель.

Стилист опубликовала подборку модных луков, в которой показаны, с чем можно сочетать черно-белые вещи. Среди них рубашки, топы, юбки, брюки, обувь и аксессуары.

  • Шорты с футболкой
Светлые шорты с темным верхом.
Светлые шорты с темным верхом. Источник: instagram.com/vami.ideas
  • Мини-юбка с кофтой
Белая мини-юбка с черной кофтой.
Белая мини-юбка с черной кофтой. Источник: instagram.com/vami.ideas
  • Рубашка с брюками
Черные брюки с белой рубашкой.
Черные брюки с белой рубашкой. Источник: instagram.com/vami.ideas
  • Топ с юбкой в бельевом стиле
Белый топ с черной юбкой в бельевом стиле.
Белый топ с черной юбкой в бельевом стиле. Источник: instagram.com/vami.ideas
  • Джинсы с футболкой/топом
Белые джинсы с черной футболкой.
Белые джинсы с черной футболкой. Источник: instagram.com/vami.ideas
  • Пиджак с платьем и сапогами
Пиджак с платьем.
Пиджак с платьем. Источник: instagram.com/vami.ideas.
  • Рубашка с шортами
Рубашка с шортами в черно-белом цвете.
Рубашка с шортами в черно-белом цвете. Источник: instagram.com/vami.ideas

К слову, в повседневный женский гардероб вещи в черно-белых тонах ввела Коко Шанель. До нее эти цвета ассоциировалось с такими понятиями, как отказ от всякой кокетливости, знак траура или монашества.

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