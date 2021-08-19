Порошенко сделал самый большой вклад в развитие Украины: опрос

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сделал наибольший вклад в развитие Украины за годы ее независимости. Его деятельность направлена на укрепление государственности и суверенитета, сообщает Обозреватель.

Так считают 10,2% респондентов в рамках опроса Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива "30 лет независимости: какие проблемы видят украинцы и на что надеются в будущем". Второе место после Порошенко занял второй президент страны Леонид Кучма – 10%.

Также достаточно много упоминаний получили и глава Народного руха Украины Вячеслав Чорновил (8,5%), первый президент Леонид Кравчук (6,1%).

Источник: Фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.