Раскрыта причина непреодолимой тяги к алкоголю

Биологи определили ранее неизвестный нейронный механизм, который может помочь в борьбе с алкоголизмом, сообщает Корреспондент.

Ученые из Университета Линчепинга выявили группу нервных клеток в головном мозге, которая отвечает за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, даже когда это может навредить. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Большинство людей, употребляющих алкоголь, могут контролировать себя, однако некоторые не останавливаются даже в ситуациях, когда это имеет негативные последствия.

Примечательно, что иногда в группу людей с компульсивным поведением попадают те, у кого нет явно выраженной алкогольной зависимости.

Чтобы выяснить, почему так происходит, шведские специалисты провели нейробиологические исследования на крысах. Они выявили животных, склонных к компульсивному потреблению алкоголя, а затем проанализировали особенности их нейронных сигналов.

В начале эксперимента крысам показали, что они могут получить небольшое количество алкоголя, нажав на рычаг. Однако через некоторое время условия изменились: после нажатия вместе со спиртом грызуны получали удар током. Большинство крыс бросило нажимать на рычаг, но примерно треть животных продолжала делать это, несмотря на дискомфорт.

Чтобы идентифицировать группу нервных клеток, участвующих в принятии решения о компульсивном употреблении алкоголя, исследователи использовали специальный молекулярный маркер. Они обнаружили, что в миндалевидном теле мозга крыс сеть нервных клеток, активизирующихся непосредственно перед нажатием на рычаг.

Подчеркивается, что когда исследователи отключали эти клетки, способность воздерживаться от употребления алкоголя у крыс восстанавливалась.

Миндалевидное тело – это центр мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах обучения, которые связаны со страхом наказания. Три года назад авторы исследования экспериментально доказали, что эта же область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.

Ученые надеются, что с помощью их открытия удастся бороться с алкогольной зависимостью.