Зеленский рассказал подробности встреч с Байденом и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media рассказал о предстоящих встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, сообщает Новое время.

В частности, он заявил, что не знал о том, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным до визита в Украину и отметил, что спокойно относится к такой последовательности встреч Меркель.

"Я в целом очень спокойно отношусь, когда люди куда-то летают, если этот результат не влияет плохо, например, на наше государство. ...Но я не знал, что она будет у президента России, я думаю, что она, наверное, и не должна нам говорить, что она куда-то перелетает. Поэтому я уверен, что она прилетит с каким-то видением, с каким-то общим результатом", - заявил он.

Зеленский отметил, что не думает, "что к нам приедут еще раз, с какими-то подарками".

"Будем снова прагматичными. Но иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный... чем просто ничего не иметь. Поэтому я думаю, что у нее будет предложение о возможности ситуации безопасности по Nord Stream-2, то, что мне понятно. Например, какие-то гарантии, которые будут предлагать Россия по сохранению объема газа после 2024 года украинской трубой и т.д.", - сказал президент, добавив, что еще не знает всех вопросов, которые будут обсуждать с Меркель.

Отвечая на вопрос о том, каким будет его главный месседж во время встречи с президентом США Джо Байденом и что Украине нужно от США, Зеленский заявил, что хотел бы получить "честные ответы" хотя бы на некоторые вопросы.

"Безопасность, экономика. И действительно у нас большая программа по флоту. И по реновациям в целом, перезагрузке в целом экономики страны. Там большая программа на 270 миллиардов долларов. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов. ...Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка, поддержка", - отметил президент.

Также он заявил, что будет говорить с Байденом о Северном потоке-2.

"И, кстати, один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в части безопасности нашего разговора с президентом Байденом на встрече, - именно будет касаться Северного потока-2, потому что люди должны понимать: вопрос достроить - это один вопрос, а потом надо еще после достройки имплементировать. Он еще не построен - пока 99%. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все... Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет как захочет", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, как он отреагировал на слова Байдена о том, что Украина должна сначала побороть коррупцию, а потом присоединяться к НАТО, президент Украины заявил, что обижается, "когда говорят о коррупции в Украине в принципе".

"Я просто не люблю, когда та или иная страна имеет свои большие внутренние проблемы, чтобы закрывать свои внутренние проблемы, те или иные страны начинают говорить и показывать, что у тебя не так", - заявил он, добавив, что в Украине "сложная ситуация для коррупционеров".