Прогноз погоды на 20 августа: где в Украине ждать потепления

На большую территорию Украины придет небольшое потепление. При этом, на востоке страны, напротив – наконец спадет привычная жара. Дождливая погода﻿ остается пока в восточной и частично в южной частях страны, а также в двух областях центра.

В пятницу, 20 августа, наиболее прохладным регионом Украины окажется запад – там прогнозируют 23-25°С днем и 12-14°С ночью. При этом, на Закарпатье будет немного теплее – 24-26°С днем и 12-15°С ночью. Такая же температура ожидается также в Житомирской области и в Крыму, но на полуострове ночью будет теплее – 15-17°С. В центре и на севере страны ожидаются умеренные 25-28°С днем и 13-16°С ночью. Такие же показатели днем будут на юге, а вот ночью там обещают 15-19°С. Ну и восток остается пока самым теплым регионом Украины – там обещают 27-30°С днем и 16-18°С ночью.

Дожди с грозами остаются на востоке страны и в Крыму, а также частично на юге (кроме Одесской и Николаевской областей), в Полтавской и Днепропетровской областях. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Но, несмотря на это, ветер на большей части Украины 20 августа усилится. В центре, а также на севере и на юге он будет, в среднем, 11-22 км/час. На юге местами даже до 25 км/час, в Сумской области – до 29 км/час. На востоке, на западе и в Крыму ветер будет, в среднем, 7-14 км/час. На востоке местами до 18 км/час максимум, в Крыму – до 25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 20 августа на юго-восточной части, а также в Харьковской и Полтавской областях возможны грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 20 августа ожидается температура от 14 до 26°С в течении дня, сильный ветер 11-22 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.