Художника вызвали в СБУ из-за инсталляции "Хохлы"
Черновицкий художник Иван Салевич создал инсталляцию "Хохлы" для представления на выставке ко Дню Независимости Украины, сообщает Деловая столица.
Однако художника вызвали на двухчасовой допрос в СБУ.
Инсталляция "Хохлы" изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях и "направляют взгляд к России". Таким образом Салевич хотел изобразить, что "б
ольшая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью"
Директор галереи "Вернисаж" Игорь Сорокоумов из-за инсталляции обратился к СБУ, поскольку считает, что композиция может обидеть людей.
СБУ расценила инсталляцию как такую, что может стать поводом для информационных атак антиукраинских сил. Из-за этого она попросила художника написать объяснение к произведению.
"Не говорилось о запрете показа и не было вмешательства в свободу творчества", — рассказали журналистам в СБУ.
Выставка в центре культуры "Вернисаж" пройдет с 18 августа по 10 сентября.