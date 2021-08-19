Художника вызвали в СБУ из-за инсталляции "Хохлы"

Черновицкий художник Иван Салевич создал инсталляцию "Хохлы" для представления на выставке ко Дню Независимости Украины, сообщает Деловая столица.

Однако художника вызвали на двухчасовой допрос в СБУ.

Инсталляция "Хохлы" изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях и "направляют взгляд к России". Таким образом Салевич хотел изобразить, что "б ольшая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью "

Директор галереи "Вернисаж" Игорь Сорокоумов из-за инсталляции обратился к СБУ, поскольку считает, что композиция может обидеть людей.

СБУ расценила инсталляцию как такую, что может стать поводом для информационных атак антиукраинских сил. Из-за этого она попросила художника написать объяснение к произведению.

"Не говорилось о запрете показа и не было вмешательства в свободу творчества" , — рассказали журналистам в СБУ.

Выставка в центре культуры "Вернисаж" пройдет с 18 августа по 10 сентября.