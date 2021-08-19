Предпринимателям упростили присоединение к электросетям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям", сообщает Эспрессо TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ внедряет принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.

Отмечается, что законопроект устраняет сложную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

Кроме того, документ предусматривает принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земельных участков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергетической инфраструктуры.

При этом внесение изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в государственной регистрации участка в кадастре.