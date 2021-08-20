На Тернопольщине зарегистрирована первая смерть от штамма "Дельта"

В Копычинцах умерла 48-летняя женщина у которой ранее диагностировали штамм "Дельта". Это первая смерть от индийского варианта коронавируса на территории Тернопольской области, сообщает РБК-Украина.

"Анализы на определение штамма коронавируса у 48-летней женщины были взяты еще при жизни. Ее результат вместе с теми 94 пробами тоже был отправлен в Киев в референс-лабораторию" , - отметила государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Среди подтвержденных 52 образцов были и анализы умершей женщины.

Известно, что 48-летняя жительница Тернопольской области недавно вернулась в Украину из Великобритании. Ее самочувствие ухудшилось уже дома, после чего врачи диагностировали у нее "Дельту". Вместе с ней заболели ее родственники и близкие, которые контактировали с ней перед этим.

Сергей Пышкин