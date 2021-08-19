В Киеве застрелился подполковник полиции

В Печерском районе Киева в четверг, 19 августа, было обнаружено тело действующего сотрудника полиции Сергея Горошко. Якобы мужчина покончил с собой, выстрелив в голову, сообщает Обозреватель.

Тело полицейского найдено в общежитии.

Об этом редакции стало известно из собственных источников. Тело нашли в общежитии Национального транспортного университета, расположенного на улице Михаила Бойчука.

"Подполковник полиции, 1982 года рождения, работал в Департаменте превенции Нацполиции. Он жил на первом этаже этого общежития . Предварительно, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из карабина. Перед смертью полицейский позвонил матери", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что на месте гибели подполковника была найдена записка со словами "простите меня".

На место происшествия прибыли начальник и следственно-оперативная группа Печерского района Киева.

Отметим, согласно размещенной на сайте Youcontrol декларации, погибший Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.