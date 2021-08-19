Великобритания передала Украине исследовательский ледокол

Великобритания передала Украине исследовательский корабль для арктических экспедиций "Джеймс Кларк Росс", сообщает Интерфакс-Украина.

"После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский", - указывается в сообщении посольства Великобритании в Украине в Facebook.

Отмечается, что это второй случай передачи британских исследовательских активов Украине. Первым стала передача в 1996 году станции "Фарадей", ныне известной как станция "Академик Вернадский".

Отмечается, что судно "Джеймс Кларк Росс" откроет для украинских ученых новые возможности для научных разведок, в частности для исследования океанов и изменений климата в полярных регионах.