Нацполиция два года хранит фекалии в качестве вещдоков

Уголовное производство в отношении лиц, задержанных при подготовке к возможному срыву Марша равенства 2019 передали в суд. Об этом свидетельствует ответ из полиции на запрос, сообщает Левый берег.

При этом управление полиции вынуждено сохранять изъятые вещественные доказательства:

15 пакетов с презервативами с веществом мутнуватно-желтого цвета с резким запахом

три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутнуватно-желтого цвета с резким запахом

2 опрыскиватели емкостью 5 литров с веществом мутнуватно желтого цвета с резким запахом.

Во время досудебного расследования и до момента разрешения судом утилизировать эти вещественные доказательства запрещено, они хранятся в Голосеевском управлении полиции.

26 марта 2021 обвинительный акт направлен в суд, после чего 31 марта состоялся единственный суд, информация о котором содержится в Едином реестре судебных решений. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.

Напомним, 23 июня 2019 девять человек были задержаны на острове Жуков в связи с подготовкой возможных действий для срыва Марша равенства. Подозреваемым инкриминируется покушение на групповое хулиганство, за что предусмотрена ответственность согласно ч. 2 ст. 296 УК.

В полиция сообщали, что на акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и сотрудников полиции.

Александр Рудоманов