В управление туризма КГГА пришли с обысками

Силовики провели обыски в здании Управления туризма Киевской городской государственной администрации, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

"В четверг, 19.08.2021, Печерской окружной прокуратурой. Киева совместно с ГУ БКОП СБУ на основании постановления суда проведены неотложные следственные (розыскные) действия в помещении Управления туризма и промоций КГГА" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, следственные действия проведены с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления по поводу необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись.