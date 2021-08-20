Золоту предрекли превосходство над биткоином

Нестабильность биткоина заставит инвесторов обратить внимание на золото, считает глава горнодобывающей компании Evolution Mining Джейк Кляйн. Превосходство вернется к драгоценному металлу из-за того, что криптовалюта не смогла защитить вкладчиков от инфляции, сообщает Лента.ру.

По словам Джейка Кляйна, оптимистично настроенные инвесторы рассматривают биткоин как «цифровое золото» и средство защиты от инфляции, ожидая, что со временем он только подорожает. Например, инвестор-миллиардер Кевин О’Лири сказал, что «биткойн всегда будет золотом» , а Ethereum — «серебром» . Однако в этом году цены как на биткоин, так и на золото сильно колебались.

Кляйн считает, что биткоину еще предстоит пройти «долгий путь», прежде чем он докажет свою «долговечность и безопасность» . Золото славится этими характеристиками уже в течение 70 лет. Глава Evolution Mining не одинок в этом мнении. Когда к середине августа цены на золото упали, менеджер инвестиционного фонда Livermore Дэвид Нойхаузер назвал это «отличной возможностью для покупок» для инвесторов. А основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио, несмотря на то, что владеет определенным количеством криптовалюты, заявил: «Если вы приставите пистолет к моей голове и скажете, что у меня останется лишь что-то одно, я бы выбрал золото» .

За 14 и 15 августа цена биткоина превысила 48 тысяч долларов — это самый высокий уровень с мая. Однако скачок последовал за распродажами валюты в июне и июле, когда ее стоимость упала ниже 30 тысяч долларов.

В 2021 году цены на золото также колебались. С уровня выше 1900 долларов в январе стоимость снизилась до суммы примерно в 1700 долларов в марте. В июне цена снова возвратилась к отметке в 1900 долларов, а в августе упала до уровня около 1700 долларов.